Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bio- und Naturkosmetik?

Hello in die Runde! Ich kenne mich bei der Kosmetik überhaupt nicht aus leider von wegen die Unterscheidung zwischen Bio und Natur zu begreifen. Worum geht es dabei genau? Bestimmte Zertifikate was die Inhaltsstoffe betrifft, oder um andere Vorgaben an die Hersteller? Ist es die Wortwahl? Ist in dem Zusammenhang Bio mit Natur gleichzusetzen? Wie wirkt sich das aus, wenn ich nach extra schonenden oder verträglichen Dingen suche?