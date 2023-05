Auf den neuen Disney-Film gab es im Vorfeld zuweilen heftige Reaktionen: Arielle wird von einer schwarzen Hauptdarstellerin verkörpert.

Stars wie Halle Bailey, Melissa McCarthy und Javier Bardem flanierten in der Nacht zum Dienstag in Los Angeles über den blauen Teppich: Anlass war die Hollywood-Premiere von Disneys "The Little Mermaid" (Die kleine Meerjungfrau).

Dieser Moment bedeute ihr alles, sagte die 23-jährige Bailey, die in dem Film die Arielle verkörpert, am Rande der Premiere. Es sei eine Ehre, diese "ikonische Rolle" zu spielen. Für die Sängerin ist es die erste Hauptrolle. Der Streifen kommt Ende Mai in die Kinos.

Der erste Trailer für den Film mit der schwarzen Hauptdarstellerin hatte für Diskussionen im Netz gesorgt. Bailey betonte, wie ermutigend der Trailer auf viele Menschen gewirkt habe. Tatsächlich gingen auch Videos von begeisterten Kindern viral, die nicht glauben konnten, dass ihre Disney-Heldin schwarz ist.

Die filmische Neuauflage des Märchens "Die kleine Meerjungfrau" von Hans Christian Andersen wurde von Regisseur Rob Marshall ("Chicago", "Mary Poppins’ Rückkehr") als Live-Action-Musical inszeniert. Der klassische Stoff über die tragische Liebe einer Meerjungfrau zu einem menschlichen Prinzen war von Disney 1989 als Zeichentrickfilm "Arielle, die Meerjungfrau" aufgearbeitet worden.