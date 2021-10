Alle Augen auf Lizzo: Mit ihrem Baby-Yoda-Kostüm begeisterte die Rapperin auf einer Halloween-Party.

Welcher Promi hat 2021 das beste Halloween-Kostüm? Das lässt sich nicht so einfach nicht beantworten - Rapperin Lizzo (33) geht jedoch als klare Favoritin ins Rennen. Die 33-Jährige kreuzte bei der Spotify Ghost Town Halloween Party in West Hollywood als Baby Yoda (alias Grogu) aus der Disney+-Serie "The Mandalorian" auf. Auf Instagram teilte sie mehrere Momentaufnahmen des Abends.

Baby Yoda alias Lizzo posiert mit Fans auf den Straßen

In einem Video läuft die "Good as Hell"-Interpretin in ihrem "Star Wars"-Kostüm durch die Straßen. Kurze Ausschnitte zeigen sogar, wie sie mit Fans für Fotos posiert. "Grogu übernimmt Hollywood. Grogu will nur sagen... Wenn du Grogu letzte Nacht gesehen hast... Nein, hast du nicht", schreibt Lizzo unter dem Beitrag.

Offenbar kann sich die Musikerin auch nur noch verschwommen an die Erlebnisse des Abends zurückerinnern. "Grogu alias Baby Yoda alias 'Das Kind' kann sich nicht an diese Geschehnisse erinnern. Tatsächlich ist all das nie passiert", erklärt sie unter einer weiteren Bilderstrecke.