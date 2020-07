Sein neues Album "No Pressure" will er noch auf den Markt bringen, dann ist Schluss für US-Rapper Logic (30). Mit seinen 30 Jahren kündigte der Musiker, der bereits mit der Band OneRepublic ("Start Again") zusammenarbeitete, am Donnerstag (16. Juli) beim Kurznachrichtendienst Twitter an, dass er in Rap-Rente geht. Der Grund für seinen Entschluss: Er will voll und ganz für seinen kleinen Sohn da sein.

"Es war ein großartiges Jahrzehnt. Jetzt ist es Zeit, ein großartiger Vater zu sein", schrieb der "Sucker For Pain"-Interpret in seinem Tweet, mit dem er die Veröffentlichung seiner neuen LP am 24. Juli ankündigte.

Er verriet in einem Song, dass er Vater wird

Logic, der mit bürgerlichem Namen Sir Robert Bryson Hall II. heißt und im US-Bundesstaat Maryland geboren wurde, hatte "People" zufolge im vergangenen August in den Zeilen seines Songs "No Pressure" verraten, dass er Vater eines Sohnes wird. Nur einen Monat später bestätigte er dem US-Portal "TMZ", seine Freundin Brittney Noell geheiratet zu haben. Er und seine erste Frau Jessica Andrea hatten sich im März 2018 nach zwei Jahren Ehe getrennt.