Tom Hiddleston (38) spielt die Hauptrolle in der neuen "Loki"-Serie und bekommt dabei angeblich prominente Unterstützung: Denn auch Owen Wilson (51, "Wunder") soll nun Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Der Schauspieler befinde sich gerade in Verhandlungen über eine Rolle in der Serie, die auf dem Streamingdienst Disney+ laufen wird, berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider. Wen Wilson spielen soll, ist offenbar noch ein Geheimnis.

Hiddleston wird erneut als nordischer Gott Loki, Odins Adoptivsohn, zu sehen sein. Die Rolle spielt er bereits seit 2011, als er in "Thor" an der Seite von Chris Hemsworth (36) auftrat. Es folgten die Filme "Marvel's The Avengers", "Thor - The Dark Kingdom", "Thor: Tag der Entscheidung" sowie die beiden "Avengers"-Streifen "Infinity War" und "Endgame".

"Loki" übt schon

Für sein neues Loki-Abenteuer auf Disney+ scheint Hiddleston schon mitten in den Vorbereitungen zu stecken. Der Schauspieler postete ein Video auf Instagram, in dem er offenbar für einen Stunt probt. An Seilen hängend springt er durch die Luft und landet unsanft auf einer grünen Matte: "Die Vorbereitung läuft wirklich gut", setzte Hiddleston als Text dazu. Die Serie soll im kommenden Jahr an den Start gehen.