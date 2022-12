Durchsichtiger Catsuit, schicker Blazer und schwarze Chunky Boots: Bei der 1Live Krone hat Lola Weippert in Bochum Köpfe verdreht.

Lola Weippert (26) hat bei der Verleihung der 1Live Krone mit ihrem Outfit für Aufsehen gesorgt. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung trug die Moderatorin einen hautengen Catsuit, der abenteuerlich nur die wichtigsten Stellen bedeckte.

So schlängelten sich die schwarzen Stoffbahnen über Brust, Bauchnabel und Schritt und um ihre Beine herum. Zu dem Ganzkörper-Body, der ihr in Berlin vermutlich auch Eintritt ins Berghain gewähren würde, kombinierte sie schwarze Chunky Boots und einen Blazer. Die blonden Haare trug Weippert als messy Dutt mit einigen losen Strähnen, das Make-up beschränkte sich auf schwarze Smokey Eyes und Nude-Lippen.

Nina Chuba zweimal ausgezeichnet

Bei der Veranstaltung in Bochum wurden am Donnerstagabend in der Jahrhunderthalle unter anderem Clueso (42), Kraftklub und Peter Fox (51) ausgezeichnet. Nina Chuba (24) erhielt gleich zwei Preise, "Bester Newcomer Act" und "Bester HipHop/RnB Song". Live-Auftritte gab es etwa von Marteria (40) und Nico Santos (29). Die Verleihung ist ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen.