Oben ohne und dadurch mit "purem Freiheitsgefühl" gibt Moderatorin Lola Weippert aus dem Urlaub eine wichtige Botschaft mit auf den Weg.

RTL-Moderatorin Lola Weippert (26) genießt gerade ihren Urlaub und tut dies mit einem "puren Freiheitsgefühl". Oben ohne sonnt sie sich am Meer und nutzt die Gelegenheit für zwei Dinge: Ihre knapp 550.000 Follower bittet sie um Feedback zu ihren Inhalten auf Instagram und gibt ihnen gleichzeitig eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: "Es ist okay, dünn zu sein. Es ist okay, nicht dünn zu sein. Kurven zu haben ist okay. Keine Kurven zu haben ist okay. Jemanden für seinen Körpertyp niederzumachen ist nicht okay."

So harmonisch wie gerade verlief Weipperts Auszeit nicht durchgehend. Erst vor rund zwei Wochen musste sie ein schlimmes Erlebnis verarbeiten. Die Moderatorin war in Kapstadt, Südafrika, überfallen worden. In einem Video auf Instagram berichtete sie Mitte Januar von dem Vorfall. "Wenn ihr denkt, ihr seid in Kapstadt sicher - seid euch nicht zu sicher", sagt sie im Clip, bevor sie ihre Verletzungen am und im Auge zeigte.

"Ich wurde hier auf der Seite geschlagen, ich habe hier Glas im Auge", so Weippert. "Wir wurden an der Ampel plötzlich von einem Typen, der einen Stein in der Hand hatte und bei mir das Fenster eingeschlagen hat, überfallen." Anschließend habe der Täter Weipperts Cartier-Armband gestohlen.