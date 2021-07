Das Lollapalooza in Berlin ist abgesagt. Bis zum Schluss hatten die Veranstalter gehofft, das Festival auf die Beine stellen zu können.

Das Lollapalooza-Festival in Berlin wurde für 2021 erneut abgesagt. Das geben die Veranstalter nun in einem Statement bekannt. Bis zum Schluss habe man versucht, Besucher in diesem Jahr wieder begrüßen zu können. Doch aufgrund der Corona-Beschränkungen und der Situation in Deutschland sei ein "spektakuläres Festivalwochenende" im Herzen von Berlin nicht möglich.

Was passiert mit den Tickets?

Man wolle 2022 "stärker und lauter als jemals zuvor zurückkehren", heißt es weiter. Ticketinhaber können ihre Karten von 2020 behalten oder den Anweisungen in einer Mail folgen, die innerhalb der nächsten 14 Tage von den Ticketanbietern versendet werde, heißt es in dem Statement weiter.

Im Jahr 2015 bekam das US-Festival Lollapalooza einen europäischen Ableger in Berlin. Auch 2020 war in und um das dortige Olympiastadion ein Open-Air-Event der Superlative geplant. Doch dazu kam es nicht: Die Veranstalter sagten das für 5. und 6. September geplante Festival ab. Auch dieses Jahr hätte es Anfang September stattfinden sollen.