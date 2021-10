Ein erster Trailer ist da: In der Serie "When Hope Calls" wird Lori Loughlin ihr Schauspiel-Comeback nach ihrem Gefängnisaufenthalt feiern.

Lori Loughlin (57, "Full House") hat ihre Haftstrafe für ihre Rolle im College-Zulassungsskandal abgesessen. Mit der zweiten Staffel der Serie "When Hope Calls" kehrt sie nun als Schauspielerin zurück. Zum Auftakt wird es das zweiteilige Weihnachtsspecial "When Hope Calls Christmas" geben, das am Samstag, 18. Dezember 2021, auf GAC Family zu sehen sein wird und zu dem ein erster Trailer veröffentlicht wurde.

In dem kurzen Clip zum Spin-off der Serie "When Calls the Heart" sind Abigail (Lori Loughlin) und ihr Adoptivsohn Cody (Carter Ryan Evancic) zu sehen. Während sich in Brookfield die Bewohner auf das Weihnachtsfest vorbereiten und damit mit anderen Städten in Konkurrenz treten, bringen Abigail und Cody einen Jungen in Lillians (Morgan Kohan) Waisenhaus, der in Schwierigkeiten steckt. In "When Calls the Heart" hatte Loughlin die Rolle bis 2019 verkörpert.

In Uni-Bestechungsskandal involviert

Loughlin wurde Ende Dezember 2020 aus einem Gefängnis in Dublin, Kalifornien, entlassen, in dem sie knapp zwei Monate gesessen hatte. Ihr Ehemann Mossimo Giannulli (58), der auch seine Schuld am Bestechungsskandal eingestanden hatte, verbüßte eine fünfmonatige Haftstrafe in einer Einrichtung in Lompoc, Kalifornien. Beide waren in den großen Uni-Bestechungsskandal in den USA verwickelt gewesen. Sie hatten zugegeben, ein Schmiergeld in Höhe von umgerechnet etwa 410.000 Euro gezahlt zu haben, um den gemeinsamen Töchtern Vorteile an der University of Southern California zu verschaffen.