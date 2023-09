In Großbritannien rückt der Start der "Love Island: All Stars"-Ausgabe immer näher und sorgt für wachsende Begeisterung unter den Anhängern der Dating-Show. Die Sonderausgabe des britischen "Love Island"-Formats wird in Südafrika gedreht, wie jüngst enthüllt wurde.

Dabei kehren Kandidaten aus vergangenen Staffeln zurück in die luxuriöse Villa, um sich erneut auf die Suche nach der großen Liebe zu begeben. Doch wie sieht es mit einer vergleichbaren All-Star-Ausgabe in Deutschland aus? Von offizieller Seite heißt es derzeit, dass bei RTLzwei keine entsprechenden Pläne in der Pipeline sind.

Die Konzentration des Senders liegt zurzeit fest auf der laufenden achten Staffel von "Love Island", die seit dem 11. September bei RTLzwei ausgestrahlt wird. Über zukünftige Schritte für das Format wird laut Senderangaben zu gegebener Zeit informiert.

So funktioniert Love Island in Deutschland

In der deutschen Variante führen Sylvie Meis und Oli P. durch die Sendung, beide im Alter von 45 Jahren. Der Schauplatz für die Liebesabenteuer der Kandidaten ist in der aktuellen Staffel eine Villa in Griechenland. Dort sind die alleinstehenden Frauen und Männer auf der Suche nach ihren jeweiligen Seelenverwandten. In dieser idyllischen Umgebung haben potenzielle Paare die Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Für das siegreiche Pärchen winken am Ende der Staffel 50.000 Euro.

Das britische Original setzt derweil alles daran, den langjährigen Erfolg des Formats gebührend zu feiern. So verlautbarte der Sender ITV2: "Nach zehn Staffeln von 'Love Island' auf ITV2, die die Einschaltquoten sprengten, freuen wir uns, mit der ersten Staffel 'Love Island: All Stars' ein Jahrzehnt der Nummer eins der Datingshows im Fernsehen feiern zu können." Britische Medien zufolge soll die "All Stars"-Ausgabe bereits Anfang 2024 an den Start gehen.