Für Lucas Cordalis geht es 2022 ins Dschungelcamp. Schwiegermutter Iris Klein hat nun ausgeplaudert, wer ihn begleiten wird.

Am 21. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Mit dabei ist unter anderem Lucas Cordalis (54), dessen Begleitung nach Südafrika bereits feststeht. Seine Schwiegermutter Iris Klein (54) plauderte in dem Podcast "Schwuler geht's nicht" von Pat Müller und Sebastian Rosmus aus, welches Familienmitglied des Katzenberger-Clans den Mann ihrer Tochter Daniela (35) begleiten wird. Es ist Kleins Ehemann Peter. Er war schon die Begleitperson für sie selbst 2013 und auch für Tochter Jenny Frankhauser (29) im Jahr 2018. "Am 9. Januar, glaub ich, fliegen die los", verriet Iris Klein zudem.

In der Familie gibt es bereits viel Dschungelcamp-Erfahrung: Neben Iris Klein und Jenny Frankhauser hat auch Lucas' Vater Costa Cordalis (1944-2019) an der Show teilgenommen. Der verstorbene Schlagersänger wurde 2004 zum ersten Dschungelkönig gekürt. Wird als nächstes Peter Klein ins Dschungelcamp ziehen? "Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil der Peter eigentlich viel zu nett ist. Den lieben ja immer alle. Und dann ist das so ein Workaholic. Ich glaube, der würde das Camp in kürzester Zeit umbauen. Da hätte jeder eine eigene Hütte oder so", antwortete Iris Klein.

Wer ist die Begleitperson von Filip Pavlović?

Auch die Begleitperson eines anderen Dschungelcamp-Kandidaten steht bereits fest: Filip Pavlović (27) wird gemeinsam mit Reality-Star Serkan Yavuz (28) nach Südafrika fliegen. Der 27-Jährige sicherte sich das Goldene Ticket in "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" im Januar 2021. Yavuz verkündete in einer Instagram-Story, dass er das "Mitbringsel" von Pavlović sei. "Von mir gibt's volle Unterstützung vor Ort. Wir müssen ihm die Dschungelkrone aufsetzen", zeigte er sich motiviert. Er werde seinen Fans die Show hinter den Kulissen "richtig nahebringen".

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am Freitag, den 21. Januar 2022, um 21:30 Uhr bei RTL. Der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin wird am 5. Februar gekürt. Welche zwölf Stars 2022 in den südafrikanischen Dschungel ziehen und sich den Prüfungen stellen, ist bislang noch größtenteils geheim. Bestätigt ist neben Lucas Cordalis und Filip Pavlović lediglich die Teilnahme von Designer und Stil-Ikone Harald Glööckler (56).