Serien-Fans dürfen sich auf ein teuflisches Vergnügen freuen: Der erste Teil der fünften Staffel von "Lucifer" wird ab dem 22. August zu sehen sein, wie Amazon Prime Video mitteilt. In den USA startet die neue Staffel einen Tag zuvor.

In insgesamt 16 Folgen treibt Lucifer Morningstar (Tom Ellis, 41) wieder auf Erden sein Unwesen. Der Herrscher der Hölle hilft der Polizei von Los Angeles, der Stadt der Engel, erneut aus, insbesondere Detective Chloe Decker (Lauren German, 41). Zunächst werden die ersten acht Episoden gezeigt, die weiteren Folgen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Um was geht es in der neuen Staffel?

Was genau passieren wird, wird noch nicht verraten. Der Versandriese erklärt allerdings, dass so viel auf dem Spiel stehen soll, wie niemals zuvor. In den neuen Folgen werden demnach beliebte Charaktere das Zeitliche segnen und auch Geheimnisse werden gelüftet. Zudem soll es endlich eine Antwort auf die seit jeher von Fans gestellte Frage "Werden sie, oder werden sie nicht?" geben.

Das Ende von "Lucifer" markieren die Episoden dabei vermeintlich noch nicht. Hauptdarsteller Ellis soll Gerüchten zufolge bereits für eine weitere Staffel unterschrieben haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher allerdings noch nicht.