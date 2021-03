In neun Monaten hat Luke Evans sich ein Sixpack erarbeitet. Der "Hobbit"-Star teilte nun ein Vorher-Nachher-Bild seiner Transformation.

Schauspieler Luke Evans (41) hat in den vergangenen acht Monaten eine echte Transformation seines Körpers durchgemacht. Der "Hobbit"-Star teilte via Instagram Vorher-Nachher-Bilder: eines von Juni 2020 und das andere mit klar definiertem Waschbrettbauch von Februar 2021. "Acht Monate Arbeit, aber ich habe es geschafft. Juni 2020 - Februar 2021", schreibt Evans. Wie viel er abgenommen hat, will der Hollywood-Star aber nicht verraten. "Ich werde keine Statistiken veröffentlichen, weil die Kritiker mich nur kritisieren würden."

Innerhalb weniger als 24 Stunden drückten mehr als 360.000 Instagram-User auf "Gefällt mir". Und auch in der Kommentarspalte drücken Fans und andere Stars ihren Respekt aus: Personal Trainer Simon Waterson schrieb: "Tolles Ergebnis, Luke, du trotzt dem Alter." Comedian Alan Carr (44) kommentierte: "Du siehst gut aus, Liebe." Luke Evans hatte seine Follower regelmäßig an seinem Weg zum Sixpack teilhaben lassen. Am 15. April wird der Schauspieler seinen 42. Geburtstag feiern.