Luke Mockridge hat am Sonntag beim "ZDF-Fernsehgarten" für einenEklat gesorgt: Er erschien nicht zur Probe und sorgte auf der Bühne unter anderem mit beleidigenden Witzen über Senioren, Furzgeräuschen und einem Telefonat mit einer Banane für Buhrufen bei den Zuschauern und Entsetzen bei Moderatorin Andrea Kiewel: "Ich mache diese Sendung seit 19 Jahren. Das, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten", hatte sich "Kiwi" empört.

Im Netz wird seither gerätselt, was es wirklich mit dem Auftritt des 30-Jährigen auf sich hatte. War alles inszeniert, um seine neue Show zu promoten? Wie die "Bild" jetzt erfahren haben will, war Mockridge tatsächlich in Absprache mit dem ZDF mit eigenem Kamerateam beim "Fernsehgarten" angerückt. Das ZDF soll also über den Auftritt Bescheid gewusst haben. Das gefilmte Material soll laut "Bild" in der neuen Sat.1-Sendung "Luke! Die Greatnightshow", die am 13. September startet, gezeigt werden.

In neuer Show muss sich Luke Mockridge den Fragen von Kindern stellen

Dem Bericht der Zeitung zufolge soll es auch einen Grund für die albernen Witze des Comedians geben: In der neuen Comedy-Show werden Luke Mockridge Aufgaben von Kindern gestellt. Für seinen Auftritt beim "Fernsehgarten" habe die Aufgabe gelautet, Kinderwitze zu erzählen. Das ZDF wolle auch nicht gegen die Ausstrahlung der Szenen bei Sat.1. vorgehen, schreibt die "Bild".

Von Sat.1 selbst heißt es zu dem kuriosen Auftritt in einem offiziellen Statement nur: "Luke Mockridge ist ein wunderbarer Künstler, der sich zu all seinen Auftritten viele Gedanken macht und gut vorbereitet. Wir freuen uns auf seine neue Show."

Waren ZDF-Mitarbeiter eingeweiht?

Moderation Andrea Kiewel hatte schon am Sonntag spekuliert: "Er kam heute Morgen nicht zu den Proben, weil er angeblich verschlafen hat. Ich denke, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er vorhat."

Laut "Bild"-Bericht sollen einige ZDF-Mitarbeiter in den Auftritt eingeweiht gewesen sein und alles penibel geplant haben. Nur "Kiwi" soll in den Plan nicht eingeweiht gewesen sein. Sie wurde in den sozialen Netzwerken für ihre Reaktion auf den Auftritt größtenteils gefeiert. Sie hatte ihn nach wenigen Minuten abgebrochen und empört reagiert. Luke Mockridge selbst hat sich bisher zu seinem Auftritt noch nicht geäußert.

