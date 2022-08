Sat.1 zeigt Anfang 2023 die Gala "Die besten Comedians Deutschlands". Luke Mockridge tritt auf und wird damit ein kleines Comeback feiern.

Sat.1 zeigt "Die besten Comedians Deutschlands" Anfang 2023. Der Sender hat nun alle Comedians bekannt gegeben, die bei der Stand-up-Gala auftreten werden. Zu den bereits angekündigten Auftritten von Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Mirja Boes, Dieter Nuhr, Maria Clara Groppler und Paul Panzer gesellen sich Performances von Abdelkarim, Lisa Feller, Chris Tall, Olga Stetsenko, Markus Krebs und Luke Mockridge.

Die Stand-up-Comedians präsentieren laut Ankündigung dabei die besten Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. Die Aufzeichnung wird bereits im Rahmen des diesjährigen Cologne Comedy Festivals am 24. Oktober erfolgen. Für Mockridge ist es ein kleines Comeback bei dem Sender.

Auszeit und Tour

Im vergangenen September hatte der Entertainer auf seinem Instagram-Kanal mitgeteilt, eine künstlerische "Auszeit auf unbestimmte Zeit" einzulegen. Zuvor hatte ihm eine ehemalige Partnerin sexualisierte Gewalt vorgeworfen, worüber Mockridge im August selbst in einer inzwischen gelöschten Videobotschaft auf Instagram berichtet hatte. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Im November wurde bekannt, dass Sat.1 die Sendung "Catch!" ohne Mockridge 2022 fortsetzen wird. Melissa Khalaj (33) übernahm zudem seine Moderation der Sat.1-Musiksendung "All Together Now". Einen Tag vor Weihnachten kündigte Luke Mockridge seinen Followerinnen und Followern auf Instagram seine Tour "A Way Back to Luckyland" und damit zumindest sein Bühnen-Comeback an, das dieses Jahr stattfand.

Wird es nun auch abseits von "Die besten Comedians Deutschlands" eine Rückkehr von Mockridge zu Sat.1 geben? Sendersprecher Christoph Körfer erklärte dazu "DWDL": "Luke Mockridge ist einer von Deutschlands erfolgreichsten Stand-Up-Comedians - und deshalb natürlich dabei. Darüber hinaus haben wir aktuell keine konkreten Pläne für eine neue Show mit Luke in Sat.1."