In der Serie "Riverdale" war in dieser Woche die letzte Folge mit dem verstorbenen Luke Perry (1966-2019) zu sehen. Auf der großen Leinwand wird der Schauspieler in "Once Upon a Time... in Hollywood" aber noch einen Auftritt haben. Perrys Figur Scott Lancer spiele in einer der Shows mit, in der Rick Dalton - dargestellt von Leonardo DiCaprio (44) - der Star ist, erklärte David Heyman (57), einer der Produzenten des Films von Regisseur Quentin Tarantino (56), "Entertainment Weekly".

"Once Upon a Time... in Hollywood" spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist, heißt es vorab über den Film. TV-Star Rick Dalton (DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Luke Perrys Figur sei "sehr lebhaft" und "charismatisch", so der Produzent. "Ich denke, dass es für die Fans von Luke eine Freude sein wird, das zu sehen."

"Seine Performance ist großartig"

Perry starb im März im Alter von 52 Jahren nach einem schweren Schlaganfall. DiCaprio schrieb nach dem Tod seines Co-Stars auf Twitter: "Luke Perry war ein gutherziger und unglaublich talentierter Künstler. Es war eine Ehre, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Meine Gedanken und Gebete sind bei ihm und seinen Angehörigen."

Shannon McIntosh (54), ebenfalls als Produzentin an "Once Upon a Time... in Hollywood" beteiligt, erklärte "Entertainment Weekly", dass es auf Luke Perrys persönlicher Wunschliste gestanden habe, mit Tarantino zu arbeiten. Seine Figur sei eine Hommage an die Western-Serie "Lancer", die von 1968 bis 1970 lief: "Luke ging rein und holte sich die Rolle. Er hatte diese Rolle verdient." Daher sei es wirklich "etwas Besonderes, dass es auf seiner Wunschliste stand, mit Quentin zusammenzuarbeiten", sagt sie. "Seine Performance ist großartig und wir werden an ihn erinnern, wenn wir diesen Film veröffentlichen, und seine Familie wird seine Leistung mit uns feiern." Der Film läuft am 15.08.2019 in den deutschen Kinos an.