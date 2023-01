Langlaufen ist weiterhin im Trend. Während man in Deutschland teilweise noch auf den Schnee wartet, haben andere Regionen genug.

Einsam durch den Schnee gleiten und die Stille und Schönheit der winterlichen Natur genießen? Genau das zeichnet Skilanglauf aus. Anders als beim alpinen Skifahren fährt man dabei keinen Hang hinunter, sondern bewegt sich auf geraden Strecken fort. Der nordische Wintersport erfordert Ausdauer und ist in der Regel aber schnell gelernt. Wer sich einmal daran versuchen möchte: Diese europäischen Regionen sind bei Langläufern bliebt.

Jämtland-Härjedalen

In Schweden steht Skilanglauf hoch im Kurs, weshalb im ganzen Land Loipen zu finden sind. Die Region Jämtland-Härjedalen im Norden des Landes hat eine einzigartige Landschaft zu bieten. Åre zählt zu den größten alpinen Skigebieten und hat auch einige Langlaufrouten. Viele Strecken sind von 7 bis 22 Uhr beleuchtet. Von leicht bis schwierig ist alles dabei. In Funäsfjällen gibt es mehr als 300 Kilometer präparierte Loipen, die nur darauf warten, ausprobiert zu werden. Das Gebiet ist bergig, weshalb auch Profis auf ihre Kosten kommen.

Hallingdal

Ähnlich wie in Schweden erkunden auch die Norweger die Schneelandschaft gerne mit den Langlaufskiern. Der Sport ist fast im gesamten Land möglich, allein in Lillehammer und im Tal Gudbrandsdalen befinden sich elf Gebiete. Darunter fallen Venabygdsfjellet, Gålå und Rondablikk. Mehr als 2.000 Kilometer gespurte Strecken gibt es im Hallingdal. Viele Routen verlaufen hier durch Waldgebiete sowie durchs Hochgebirge. Die Saison geht von November/Dezember bis Mai.

Engadin

In Schweizer Oberengadin steht Wintersportlern das größte Loipennetz des Landes zur Verfügung. Die Routen führen an verschneiten Wäldern, Tälern und Seen vorbei. Zwar sind noch ein paar geschlossen, bei den vielen geöffneten findet aber jeder die passende Strecke. Auch hier gibt es eine Nachtloipe, die dienstags, mittwochs und donnerstags bis 21 Uhr beleuchtet wird.