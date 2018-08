Happy Birthday, Madonna (60)! Sie ist die unangefochtene Queen of Pop. In ihren mehr als 30 Jahren im Showgeschäft hat sie weltweit über 300 Millionen Platten verkauft - und zählt damit zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Dabei hat sie sich nie auf ihrem Erfolg ausgeruht und sich musikalisch immer weiterentwickelt, sogar stets neu erfunden. Das sind ihre zehn größten Hits.

"Like a Virgin (1984)

Mit "Like a Virgin" landete Madonna 1984 ihren ersten großen Hit. Der Song landete auch als erste Single der Sängerin auf Platz eins der US-Charts und machte sie zu dem Superstar, den wir heute kennen.

"Material Girl" (1985)

Nur wenige Monate danach schob Madonna, damals 26 Jahre alt, den Song "Material Girl" von ihrem Album "Like a Virgin" hinterher - und traf erneut den Zahn der Zeit. Sie selbst betonte aber immer wieder, eigentlich nicht materialistisch zu sein. Der Song sei provokativ und ironisch gemeint.

"La Isla Bonita" (1986)

Mit "La Isla Bonita" schaffte es Madonna zum ersten Mal auch in Deutschland an die Spitze der Charts. Der spanisch angehauchte Song wurde zunächst Michael Jackson (1958-2009) für sein Album "Bad" angeboten - dieser lehnte jedoch dankend ab. Ein Glücksfall für Madonna...

"Like a Prayer" (1989)

Am Ende der 1980er-Jahre bescherte Madonna "Like a Prayer" noch mal einen riesigen Erfolg. In Amerika gab es dafür eine Platin-Auszeichnung, in Deutschland Gold. Der Song, indem sich Madonna mit ihrem komplizierten Verhältnis zu ihrer Familie und der katholischen Kirche auseinandersetzt, zählt bis heute zu ihren bestverkauften Liedern. Durch die erotischen Anspielungen sorgte es aber auch für einen handfesten Skandal.

"Vogue" (1990)

Die 1990er begannen für Madonna so erfolgreich, wie die 1980er geendet hatten. Ursprünglich war "Vogue" als eine B-Seite für ihre Single "Keep It Together" geplant, entpuppte sich aber als einer der größten Hits der Sängerin. Das dazugehörige Video, das von "Fight Club"-Regisseur David Fincher (55) inszeniert wurde, räumte drei MTV Video Music Awards ab.

"Don't cry for me Argentina" (1997)

Das Stück "Don't cry for me Argentina" war das Herzstück des Musicalfilms "Evita". Doch die Radio-Version konnte weltweit große Erfolge verbuchen. Nur in Amerika zündete der Song nicht so recht. Er schaffte es "nur" auf Platz acht der Charts.

"Frozen" (1998)

Mit "Frozen" aus dem Album "Ray of Light" erfand sich Madonna wieder einmal neu. Der düstere Vibe der elektronischen Beats und die ebenso düstere Optik des dazugehörigen Videos waren zunächst etwas gewöhnungsbedürftig für ihre Fans. Dennoch hagelte es Edelmetall-Auszeichnungen dafür.

"American Pie" (2000)

Mit "American Pie" vom Album "Music" verbeugte sich Madonna vor dem Rock'n'Roll. Der Liedtext ist mit Anspielungen auf die Stars der Zeit zwischen 1959 bis 1969 gespickt. Nicht nur kommerziell war der Song ein riesiger Erfolg. Bei der "Songs of the Century"-Liste, die 2001 von der Recording Industry Association of America erstellt wurde, schaffte es Madonna damit auf Platz fünf.

"Hung Up" (2005)

Mit "Hung up" und dem Album "Confessions on a Dance Floor" bewegte sich Madonna mit ihrem Sound in Richtung Discomusik und Club-Sounds. Und das, wen wundert's, auch noch sehr erfolgreich. Die Single belegte in 41 Ländern Platz eins der Charts.

"4 Minutes" (2008)

Für "4 Minutes" sicherte sich Madonna die Dienste von zwei der angesagtesten Künstler: Justin Timberlake (37) und Timbaland (46). Damit bewies die Sängerin einmal mehr, wie anpassungsfähig sie ist, wie sie jeden Stil meistert und ihm ihren eignen Stempel aufdrückt.