Madonna (59, "W.E.") ist immer für eine Überraschung gut. Als vielfach ausgezeichneter Musik-Superstar will sie es offenbar wieder wissen und dreht zum inzwischen dritten Mal als Regisseurin einen Film. Am Dienstag wurde sie als Verantwortliche für das neue MGM-Projekt "Taking Flight" bekannt gegeben. Das Drehbuch schreibt "New Girl"-Autorin Camilla Blackett.

Ein Waisenkind aus Afrika

Als Vorlage dient die gleichnamige Biografie "Taking Flight": From War Orphan to Star Ballerina" (Dt. "Ich kam mit dem Wüstenwind: Wie mein Traum vom Tanzen wahr wurde", 2014) der in Sierra Leone geborenen Ballerina Michaela DePrince (23). Die Kriegswaise wurde in die USA adoptiert, dort zu einer weltberühmten Balletttänzerin und lebt heute im niederländischen Amsterdam.

Inhaltlich ist Madonna wohl eine gute Wahl

Abgesehen von den vielen Goldenen Himbeeren, die Madonna im Laufe ihrer Filmkarriere schon einsammeln konnte, dürfte ihr das Thema grundsätzlich liegen. Denn der US-Star setzt sich schon lange für Afrika und die Menschen dort ein. Inzwischen hat sie sogar vier Kinder aus Malawi adoptiert: das Mädchen Mercy (12), den Jungen David (12) sowie die Zwillinge Estere (5) und Stelle (5).

"Michaelas Reise hat mich tief berührt, sowohl als Künstlerin als auch als Aktivistin", erklärte die Queen of Pop. "Wir haben die einzigartige Möglichkeit, Licht auf Sierra Leone zu werfen und Michaela zur Stimme aller Waisenkinder zu machen, neben denen sie aufwuchs. Ich fühle mich geehrt, ihre Geschichte zum Leben zu erwecken."

Dass die Künstlerin hervorragend zu dem Projekt passt, findet auch MGM-Präsident Jonathan Glickman: "Wir könnten nicht begeisterter sein, dass Madonna diese bemerkenswerte Geschichte auf die große Leinwand bringt", sagte er bei der Bekanntgabe der Personalie. "Es gibt keinen Regisseur, der besser geeignet wäre, Michaelas Reise mit Leidenschaft und Sensibilität zu erzählen, und wir können es kaum erwarten, diesen Film der ganzen Welt zu zeigen."

Ihr Regiedebüt feierte Madonna 2008 mit der Beziehungskomödie "Filth and Wisdom". 2011 folgte das Liebesdrama "W.E." über die Amerikanerin Wallis Simpson und den britischen König Edward VIII. Beide Filme floppten allerdings.