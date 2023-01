Es ist offiziell! Madonna wird 2023 noch einmal auf Welttournee gehen. Die "Queen of Pop" wird auch zweimal in Deutschland auftreten.

Seit Anfang 2023 wurde spekuliert, jetzt steht es fest: Madonna (64) geht dieses Jahr wieder auf Tour. Das hat sie unter anderem auf Instagram bestätigt. "Kommt alle zur Party!", schreibt sie in einem Post, in dem sie auch den Titel "The Celebration Tour" öffentlich bekannt gibt. Und es kommt noch besser: Auf ihrer Homepage sind parallel die Tour-Daten veröffentlicht worden: Die "Queen of Pop" kommt zweimal nach Deutschland.

Erst Nordamerika, dann Europa

Am 15. November wird Madonna auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln stehen. Am 28. November geht es in die Mercedes-Benz Arena in Berlin. Weitere Termine in Europa sind etwa in London (14. Oktober), Antwerpen (21. Oktober), Kopenhagen (25. Oktober), Stockholm (28. Oktober), Barcelona (1. November) und Lissabon (6. November). Außerdem können Fans die US-Sängerin zweimal auf der Bühne in Paris sehen (12. und 13. November) sowie in Mailand (23. November) und zu guter Letzt in Amsterdam (1. Dezember).

Zuvor startet die "The Celebration Tour" jedoch in Nordamerika. Anfangen wird sie am 15. Juli in Vancouver, Kanada, und enden am 7. Oktober in Las Vegas.

Die ersten Tickets schon ab Mittwoch

Wer sich schon jetzt sicher ist, das Spektakel nicht verpassen zu wollen, kann ab Mittwoch, dem 18. Januar, um 9 Uhr ein MagentaMusik-Prio-Ticket ergattern (nur für Privatkunden bei der Telekom). Ab 10 Uhr beginnt der Fanclub-Presale und ab 18 Uhr der Presale für alle bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf startet am 20. Januar um 10 Uhr.