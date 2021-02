Er will keine Kopie von Johnny Depp sein

Mads Mikkelsen übernimmt in "Phantastische Tierwesen 3" die Rolle des Grindelwald von Johnny Depp. Eine Kopie will er nicht sein.

In "Phantastische Tierwesen 3" werden unter anderem Stars wie Jude Law (48), Eddie Redmayne (39) und Mads Mikkelsen (55) zu sehen sein. Letzterer ersetzt den zuvor ausgeschiedenen Johnny Depp (57), wie im vergangenen November bekannt wurde. Mikkelsen wird im dritten Teil der "Harry Potter"-Spin-off-Reihe die Rolle des Zauberers Gellert Grindelwald von Depp übernehmen. Zuvor war letzterer von dem Filmstudio zum Rücktritt aufgefordert worden. Der Grund: Depps verlorener Gerichtsstreit gegen den Herausgeber der britischen "The Sun". Dass Mikkelsen seinen Vorgänger in keinster Weise nachahmen möchte, hat er nun im Interview mit "WSJ. Magazine" klargestellt.

"Es wäre der kreative Tod, wenn ich versuchen würde, zu kopieren, was Johnny getan hat", erklärt der Schauspieler. Depps Arbeit sei auch sehr spezifisch. "Er ist ein wunderbarer Schauspieler, den niemand kopieren kann, also wäre es verrückt, es zu versuchen. Natürlich muss ich meinen eigenen Weg finden." Die Premiere des Films ist für July 2022 geplant. Ob dieser Termin gehalten werden kann oder Fans womöglich doch noch länger warten müssen, ist derzeit aufgrund von Corona-Verschiebungen nicht bekannt.