Mai Thi Nguyen-Kim wird ein neues Gesicht des ZDF. Die Journalistin wird unter anderem in "Terra X" und bei ZDFneo zu sehen sein.

Das ZDF hat die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (33) exklusiv für sich verpflichtet. Wie der Sender bekanntgab, wird Nguyen-Kim ab April 2021 für zahlreiche Formate zur Verfügung stehen. Die vor allem durch ihren YouTube-Kanal "maiLab" bekannt gewordene promovierte Chemikerin werde dann in der Doku-Reihe "Terra X" im ZDF und in einer weiteren Show bei ZDFneo zu sehen sein. Außerdem soll sie erneut das Online-Team "Terra X Lesch & Co" bereichern, in dem sie bereits 2017 und 2018 Experimente präsentierte.

"Es ist eine unglaublich spannende Zeit für mich. Ich freue mich sehr darüber, dass ich beim ZDF meine Vision für modernen Wissenschaftsjournalismus umsetzen kann und dass ich eine eigene Show entwickeln darf", wird Nguyen-Kim zitiert. Die Corona-Pandemie zeige nicht nur, wie unverzichtbar Wissenschaftsvermittlung und Aufklärung seien, sondern auch, dass Wissenschaftsjournalismus neu gedacht werden müsse.

Das öffentlich-rechtliche TV dürfe sich nicht das Publikum "von selbsternannten Experten und Verschwörungserzählern im Netz" stehlen lassen. "Ich habe die Ärmel hochgekrempelt, ich bin im Arbeitsmodus und ich freue mich auf die Reise", so die gebürtige Heppenheimerin.