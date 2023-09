New York, London, Mailand: Die Modewochen 2023 laufen auf Hochtouren. Nach den erfolgreichen Fashion Weeks in den US-amerikanischen und britischen Metropolen treibt es die Elite der Modewelt in der Woche vom 20. bis 25. September in die italienische Stadt der Mode.

Mailand Fashion Week: Designer wie Prada, Fendi und Gucci zeigen neueste Kollektionen

Und die hat es besonders in sich: italienische Luxus-Fashionlabels wie Prada, Fendi, Bottega oder Gucci zeigen auf den Runways ihre neuesten Kollektionen für die Frühling-/Sommersaison 2024 – und heben sich mit ihren futuristischen Looks, asymmetrischen Pieces und Stil-Mixen deutlich von den vorherigen Shows in New York und London ab.

Doch nicht nur auf den Modeschauen, sondern auch auf den Straßen rund um die Locations gibt es reichlich zu sehen. Modeexperten, Models und Influencer aus der ganzen Welt finden sich hier zusammen, um sich in extravaganten Streetwear-Styles von den unzähligen Paparazzo fotografieren zu lassen.

Das eigentliche Highlight der Fashion Week findet übrigens am Samstagabend mit der größten After-Show-Party der Stadt statt, die traditionell von Phillip Plein geschmissen wird. Ebenfalls auf dem Programm an diesem Tag: Dolce & Gabbana, Jil Sander, Missoni, The Attico und Bottega Veneta. Am Sonntag folgt dann das große Finale der italienischen Modewoche – mit den Shows von Luisa Spagnoli und Giorgio Armani.

Von Gigi Hadid bis Toni Garrn: Die heißesten Looks der italienischen Modewoche zeigt die obige Fotogalerie.

