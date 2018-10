Die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" wirft immer mehr ihren Schatten voraus: In immer mehr Interviews gibt der Cast immer mehr kleine Details preis. In diesen Kanon setzt nun auch Maisie Williams (21, "Doctor Who") ein, die seit der ersten Staffel Arya Stark verkörpert. In einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" sagte die Schauspielerin nun, dass das Finale für ihren Serien-Charakter "wunderschön" werden wird.

"Es wird mit der perfekten Szene Enden", so die 21-Jährige. Sie werde allein sein, was für die Fans keine Überraschung sein sollte, da ihr Charakter immer "verdammt noch mal auf sich allein gestellt ist", so Williams weiter. Doch soviel ihr die Show auch bedeute, sei es gut, dass die Serie nun zu einem Ende komme: "Ich bin zum Ende gekommen und dann wollte ich auch nicht mehr", so Williams.

Weniger Charaktere, mehr Arbeit

Ein Grund für dieses Gefühl sei auch gewesen, dass jeder Aspekt ihres Charakters beleuchtet wurde. Außerdem habe sie in der achten Staffel deutlich mehr zu tun gehabt: "Das lag hauptsächlich daran, dass es weniger Rollen gab, also musste jeder mehr arbeiten."

Diese Aussage passt auch in das Bild, dass Showrunner David Benioff (48) bei den Emmy Awards 2018 von der letzten Staffel der Erfolgsserie zeichnete: "Es ist das Größte, was wir jemals gemacht haben", so Benioff. Mit den letzten sechs Folgen in Spielfilmlänge ist frühestens ab Frühjahr 2019 zu rechnen sein.