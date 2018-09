Von der Fantasy-Welt Westeros in eine gezeichnete Zukunft: "Game of Thrones"-Darstellerin Maisie Williams (21) hat eine besondere Rolle an Land gezogen. In der US-amerikanischen Zeichentrick-Webserie "Gen:Lock", die optisch an japanische Animes erinnert, wird sie einer schottischen Hackerin ihre Stimme leihen. Das hat das Produktionsstudio Rooster Teeth nun in einem Tweet bekanntgegeben, den Williams ebenfalls teilte und in dem ihre Rolle Cammie MacLoud kurz vorgestellt wird.

"Maisie klingt exakt so, wie Cammie sich in meinem Kopf angehört hat. Sie ist brillant", zitiert die Seite "Variety" den Showrunner Gray G. Haddock. Doch Williams ist bei Weitem nicht der einzige Star, der eine Figur in der dystopischen Sci-Fi-Serie spricht. Hauptcharakter Julian Chase bekommt seine Stimme von Michael B. Jordan (31, "Creed"), auch Dakota Fanning (24) und David Tennant (47, "Doctor Who") sind mit von der Zeichentrick-Partie. Erscheinen soll "Gen:Lock" im Januar des kommenden Jahres.

In der Serie, die sich an Anime-Klassikern wie "Ghost in the Shell" orientiert, ist ein weltweiter Krieg ausgebrochen. Die Hauptfiguren sind allesamt Piloten riesiger Kampfroboter, mit denen der Krieg der Zukunft ausgefochten wird.