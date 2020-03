Heidi Klum (46) goes Streaming. Am 27. März 2020 startet ihre neue Show "Making the Cut" bei Amazon Prime Video. Die 46-Jährige sucht aber keine Nachwuchsmodels wie in ihrer ProSieben-Castingssendung "Germany's next Topmodel".

Darum geht es in "Making the Cut"

In "Making the Cut" konkurrieren zwölf Designer und Unternehmer um den großen, weltweiten Durchbruch. Gesucht wird das nächste globale Modelabel. Die zwölf Anwärter müssen in den drei Modemetropolen New York, Paris und Tokio die Jury von ihren Qualitäten überzeugen. Dem Gewinner bzw. der Gewinnerin winkt eine Million US-Dollar als Investition in das eigene Label sowie die Kreation einer exklusiven Modelinie. Außerdem sind die Gewinner-Looks jeder Folge bei Amazon erhältlich.

Chancen auf den Sieg haben: Sander Bos (24) aus Belgien, Rinat Brodach (35) aus New York City, Ji Won Choi (26) aus New York City, Jasmine Chong (31) aus New York City, Jonny Cota (35) aus Los Angeles, Martha Gottwald (28) aus Richmond, Troy Hul Arnold (34) aus New York City, Joshua Hupper (38) aus Shanghai, Esther Perbandt (43) aus Berlin, Will Riddle (31) aus New York City, Sabato Russo (64) aus Mailand und Megan Smith (38) aus Los Angeles.

Wer unterstützt Heidi Klum?

"Making the Cut" vereint Heidi Klum wieder mit US-Modeberater Tim Gunn (64). Das Duo stand bereits viele Jahre für die US-Sendung "Project Runway" gemeinsam vor der Kamera. Unterstützung bekommen die beiden zudem in jeder Folge von Juroren und Gastjuroren. Dazu zählen unter anderem das ehemalige britische Topmodel Naomi Campbell (49), das amerikanische It-Girl Nicole Richie (38), die Mode-Journalistin und ehemalige Chefin der französischen "Vogue", Carine Roitfeld (64), der französische Modedesigner Joseph Altuzarra (37) sowie die italienische Influencerin Chiara Ferragni (32).

Gibt es "Making the Cut" auf einmal zu sehen?

Heidi Klums neue Fashion-Serie "Making the Cut" umfasst zehn Folgen. Die Show feiert am 27. März 2020 Premiere bei Prime Video. Es folgen jede Woche zwei neue Episoden. Das große Finale steigt am 24. April 2020.