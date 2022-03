Malik Harris vertritt Deutschland beim ESC 2022 in Turin. Der 24-Jährige meldete sich nach seinem Sieg beim Vorentscheid nun zu Wort.

Musiker Malik Harris (24) wird Deutschland beim ESC-Finale in Turin (am 14. Mai) vertreten. Nun hat der Sieger des Vorentscheids sich bei Instagram zu Wort gemeldet: "Es ist immer noch kaum glauben, was gestern passiert ist", schreibt der Musiker aus Landsberg am Lech zu einem Foto, auf dem er fröhlich grinsend in die Kamera blickt.

"Das einzige, was ich gerade sagen kann, ist DANKE an jeden einzelnen von euch, der mich gestern unterstützt hat", schreibt Harris weiter. "Mehr folgt später, ich brauche etwas Zeit, um runterzukommen."

Sechs Acts standen zur Wahl

In der Sendung "Germany 12 Points" hatte sich der Sohn von Moderator Ricky Harris (59) mit seinem Titel "Rockstars" am Freitagabend gegen fünf weitere Künstler, Künstlerinnen und eine Band durchgesetzt. Das Lied, eine Mischung aus Pop und Rap, sorgte für viel Applaus und bekam am Ende die meisten Stimmen per Online- und Telefonvoting.