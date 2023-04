Im September holen die Mandoki Soulmates ihre "30 Years Anniversary Tour" nach: Hamburg, Berlin, München, Dresden und Leipzig sind geplant.

Endlich Jubiläumstour für die Mandoki Soulmates! Seit 30 Jahren gibt es die Bandleader-Band um Leslie Mandoki (70) bereits, im September feiert die Truppe mit fünf Stationen in Deutschland ihre Gründung.

Die Pandemie hatte die Live-Auftritte der Männer noch mehr erschwert als andere Bands, wie Mandoki in einer Pressemitteilung erklärt: "Die Mandoki Soulmates sind eine Band der Bandleader. Viele unserer Mitglieder müssen langfristig planen und die Komplexität unserer Logistik, bei der die einzelnen Soulmates von ihren eigenen Tourneen aus allen Teilen der Welt anreisen, erlaubt uns nicht, nach der Formel 'one Step foward - two steps back' zu arbeiten."

So musste die Tour, die ursprünglich für 2022 geplant war, verschoben werden. Ein möglicher Vorteil: Wahrscheinlich wird bei den Terminen im September auch schon neues Material zu hören sein. Ein neues Album der Band stellte Mandoki für den 24. Januar 2024 in Aussicht.

Im September ist der Schnauzträger mit "einem Großaufgebot an legendären Rock- und Jazz-Größen von Weltrang" zu sehen, wie eine Pressemitteilung verspricht. Genauer: Am 1. September in der Laeizhalle in Hamburg, am 2. September im Admiralspalast Berlin, am 3. September im Circus Krone in München, am 4. September im Kulturpalast in Dresden und am 5. September im Gewandhaus in Leipzig.

Bandleader Mandoki feierte mit der Popgruppe Dschinghis Khan seinen Durchbruch, mit der er 1979 den vierten Platz beim Eurovision Song Contest belegte. Als Produzent arbeitete er mit Künstlern wie Phil Collins (72), Lionel Richie (73) oder der Band No Angels zusammen. 1993 gründete er die Mandoki Soulmates, ein Allstar-Projekt, das sich mit bekannten Künstlern aus Bands wie Supertramp, Emerson, Lake & Palmer oder Toto experimentellen Tönen wie Progressive Rock und Jazz widmet.

Gründungsmitglieder der Mandoki Soulmates waren neben Mandoki selbst etwa Ian Anderson (75) von Jethro Tull, Jack Bruce (71) von Cream, Al Di Meola (68) sowie David Clayton-Thomas (81) von Blood, Sweat & Tears, Bobby Kimball (76) von Toto und einige mehr. 12 Alben hat die Band bereits herausgebracht.