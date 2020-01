Mandy Moore (35, "This Is Us") ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine begnadete Sängerin. Nach knapp elfjähriger musikalischer Pause meldet sich der Hollywood-Star nun mit dem Album "Silver Landings" zurück. Am 6. März soll ihr neustes Werk erscheinen, wie die 35-Jährige via Instagram verkündete.

"Es fühlt sich so gut an, in dieses nächste Kapitel meines Lebens als Frau und Performerin einzutreten, mit einem Album voll Songs, von denen ich kaum begeisterter sein könnte", schreibt die Schauspielerin in dem Post. Das kommende Album wurde mit einer Band live in einem Studio in Los Angeles aufgenommen. "Ich wollte eine Platte machen, die sehr nach Kalifornien klingt - etwas, das sich sonnig, luftig und natürlich anfühlt", erklärt die 35-Jährige dem US-Magazin "People". Doch nicht nur das Release-Datum ist für ihre Fans Grund zum Feiern. Sie veröffentlichte zudem einen neuen Track: "Save A Little For Yourself".

Im März ist eine US-Tour geplant

Bereits im September 2019 gab sie einen kleinen Vorgeschmack auf ihr musikalisches Comeback und veröffentlichte den Song "When I Wasn't Watching". "Wenn ich einen Song schreibe fühlt es sich manchmal so an, als ob ich mir selbst Ratschläge gebe, von denen ich weiß, dass ich sie am meisten brauche", so Moore gegenüber dem US-Magazin. Ab März wird sie durch die Vereinigten Staaten touren. Bis dahin ist die 35-Jährige als Hauptdarstellerin in der preisgekrönten Serie "This Is Us" zu sehen.