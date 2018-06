Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das WM-Testspiel gegen Österreich am Samstagabend in Klagenfurt verloren. 2:1 hieß es am Ende für den Gastgeber. Das beherrschende Thema war jedoch nicht die Niederlage, sondern das Comeback von Torhüter Manuel Neuer (32), der nach langer Verletzungspause erstmals wieder zwischen den Pfosten stand. Im Netz wurde ausführlich darüber diskutiert - mit gemischten Reaktionen.

"Hat nur genervt"

Ein Zuschauer kritisierte via Twitter die TV-Berichterstattung und deren Fokus: "Keine schöne Berichterstattung heute, @ZDFsport. Hätte mich gefreut mal was über die österr. Mannschaft zu hören statt alle zwei Minuten den aktuellen Stand von #Neuers Fuß ertragen zu müssen. [...] Hat nur genervt."

Auch eine Online-Umfrage zum Neuer-Thema, die in der TV-Berichterstattung Bundestrainer Jogi Löw (58) vorgestellt wurde, bekam bei Twitter ihr Fett weg. "Mod: Was sagen Sie zu der Umfrage, dass mehr unserer Zuschauer für #terStegen sind und gegen #Neuer? Überrascht Sie das? Löw: Das ist mir ehrlich gesagt gerade egal, was manche Leute da abstimmen. #BesteAntwort", twitterte diese Zuschauerin. Dieser Zuschauer lobte ebenfalls Löws Desinteresse an der Umfrage: "Ein Lob für Löw, dass er sagt, dass ihn depperte Umfragen nicht interessieren."

Neues Trinkspiel?

Dieser Fan hatte auf Twitter hingegen einen etwas anderen Vorschlag zur Neuer-Thematik: "Eigentlich spielt doch #Neuer gegen #Österreich. TRINKSPIEL von Sissi auf Neuer .... läuft. Dann erträgt man auch die #ZDF Kommentatoren #AUTGER".