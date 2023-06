Das Schildkröten-Paradies in Griechenland

Marathonisi Das Schildkröten-Paradies in Griechenland

Meeresschildkröten sind nicht nur in der Südsee zu Hause, auch im Mittelmeer sind sie anzutreffen - vor allem auf einer griechischen Insel.

Griechenland steht bei vielen Deutschen ganz oben auf der Wunschliste, wenn es um den Sommerurlaub geht. Die vielen Inseln, das türkisfarbene Meer und das köstliche Essen locken jedes Jahr Millionen an. Doch auch, was die Natur angeht, hat das europäische Land vieles zu bieten. Was viele nicht wissen: Ein Eiland ist ein wahres Schildkröten-Paradies.

Eine Insel in Schildkrötenform

Im Ionischen Meer, rund zwei Kilometer vor der Insel Zakynthos, befindet sich Marathonisi. Auf der kleinen Insel leben keine Menschen, dafür haben sich einige Tierarten breitgemacht. So legen in den Sommermonaten Meeresschildkröten auf Marathonisi ihre Eier ab. Der Hauptstrand der Insel ragt wie eine Zunge ins Meer - perfekte Bedingungen für die niedlichen Tiere. Auf der felsigen anderen Seite von Marathonisi sind mehrere Höhlen zu finden.

Die Insel hat auch eine besondere Form. Das Eiland in der Bucht von Laganas hat, passenderweise, die Form einer Schildkröte. Deshalb und da es eine Brutstätte ist, wird sie auch als Schildkröteninsel bezeichnet.

Wichtige Informationen

Marathonisi steht unter Naturschutz, dennoch werden Bootstouren von Zakynthos aus auf die Insel angeboten. Besucher sollten allerdings vorsichtig sein, da die Unechte Karettschildkröte vom Aussterben bedroht ist und nicht gestört werden sollte. Bereits bei der Überfahrt können Touristen die Augen offenhalten und vielleicht ein Tier im Wasser erspähen. Die Insel darf erkundet werden, allerdings sind überall markierte Stellen, wo Eier vergraben sind - betreten verboten.

Das Fleckchen Erde konnte sich seinen ursprünglichen Charme weitestgehend bewahren - die üppige Vegetation besteht aus Kiefern-, Oliven- und Eichenwäldern. Auf der Insel selbst gibt es keine Toiletten oder Einkaufsmöglichkeiten, weshalb man sich mit genug Essen und Trinken eindecken sollte. Neben dem Hauptsandstrand gibt es noch einen weiteren Kieselstrand, der ebenfalls für Touristen zugänglich ist. Die vielen Buchten und Höhlen locken zum Erkunden und Schnorcheln.