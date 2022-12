Marc Terenzi drückt einer Dschungel-Kandidatin besonders die Daumen: Partnerin Verena Kerth. Für sie hat der Ex-Dschungelkönig einen Tipp.

Verena Kerth (41) ist Kandidatin der 16. Staffel der Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Natürlich haben sich Leute gewundert, weil ich immer gesagt habe, dass ich so etwas nicht mache. Ich hatte bisher nichts mit Reality-TV zu tun", verriet die Moderatorin nun im Interview mit RTL. Inspiration für ihre Teilnahme hat sie sich bei ihrem Partner Marc Terenzi (44) geholt. Der Sänger konnte die Show 2017 sogar gewinnen und wurde als Dschungelkönig gekrönt. "Das war eine der besten Erfahrungen in meinem ganzen Leben", blickt er im Gespräch mit RTL zurück. "Wenn du eine Prüfung bestehst und Sterne holst, hast du das Gefühl, du kannst alles schaffen."

Verena Kerth verzichtet auf Luxusartikel

Die größte Prüfung sei das Camp selbst, betont Terenzi. "Die ganzen Menschen, 24 Stunden, wenig Essen und wenig Schlaf." Der Sänger gibt seiner Partnerin auch noch einen Tipp mit auf den Weg: "Du musst dir Zeit nehmen. Wenn jemand im Camp ausrastet, nicht sofort antworten. Erst überlegen, bevor man was sagt." Da sie schneller spreche, als sie denke, könnte das zum Problem werden, merkt Kerth an. "Also bei mir weiß man immer sofort, woran man ist." Sie freue sich im Camp auf die Detox-Zeit ohne Smartphone und hat beschlossen, auch auf zwei Luxusartikel, die die Camper mitnehmen dürfen, zu verzichten. "Mein Motto lautet: ganz oder gar nicht."

Der Abstand zu ihrem Partner während der Show stört die Moderatorin nicht. "Wir sind über fünf Monate zusammen und haben uns glaube ich eine Nacht nicht gesehen. Ich bin jetzt mal ganz froh, wir wohnen seit kurzem ja auch zusammen. Ich gehe mit dem positiven Gedanken rein, dass das pure Erholung wird." In einsamen Momenten, "mit meinem Schlafsack am Boden, werde ich dich vielleicht auch ein bisschen vermissen", fügt sie zu ihrem Partner sprechend an.

Neben Kerth werden unter anderem Sänger Lucas Cordalis (55), Schauspieler Martin Semmelrogge (67), Schauspielerin Jana Pallaske (43) sowie YouTube-Star und Influencerin Jolina Mennen (30) ins Camp ziehen. Erstmals wird Sonja Zietlow (54) nach dem Abschied von Daniel Hartwich (44) gemeinsam mit Jan Köppen (39) die beliebte Reality-Show vor Ort in Australien moderieren. Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) wird ebenfalls wieder dabei sein. Los geht es mit der 16. Staffel am 13. Januar 2023.