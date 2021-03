Team 5ünf verbeugen sich mit ihrer ersten Single vor Take That.

Team 5ünf startet mit Hommage an Take That

Jay Khan und Marc Terenzi melden sich mit Team 5ünf zurück. Ihre erste Single ist eine Hommage an eine berühmte Boyband-Nummer.

"Back For Good" war 1995 ein großer Hit von Take That. Jetzt will Team 5ünf mit dem gerade erschienenen "Komm zurück zu mir", einer deutschsprachigen Neuinterpretation von "Back For Good", auf eine musikalische Zeitreise gehen - und auch erstmals den größten Boygroup-Hits aller Zeiten deutsche Lyrics verleihen.

Zu Team 5ünf gehören Jay Khan (38) und Marc Terenzi (42), zwei von Deutschlands bekanntesten Ex-Boyband-Mitgliedern. Als einstige Mitglieder der Bands US5 und Natural haben sie zusammen mehr als 15 Millionen Tonträger verkauft. Zusammen mit David Lei Brandt (35), Joel de Tombe (39) und Sven Light (24) bilden Jay Khan und Marc Terenzi nun die neue Band. In deutscher Sprache wollen die Sänger auf ihrem Debütalbum "Einmal Boyband und zurück" einzigartigen Hits "neues Leben einhauchen", heißt es über die Pläne der Musiker.