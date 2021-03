In neuem "Tatort" mit Udo Lindenberg

Maria Furtwängler wird schon bald ihren eigenen "Tatort" produzieren. Dabei sind Regisseur Detlev Buck und Kultrocker Udo Lindenberg.

Als Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt Maria Furtwängler (54) bereits seit vielen Jahren im "Tatort". Ab April produziert sie nun mit Studio Hamburg und ihrer Firma Atalante Film ihren ersten eigenen "Tatort", berichtet "Bild am Sonntag".

"Udo Lindenberg spielt mit, Detlev Buck konnten wir als Regisseur gewinnen", erklärt die Schauspielerin und Produzentin im Gespräch mit der Sonntagszeitung. Sie glaube, dass es "ein sehr besonderer Film" werde.

Worum es geht

Ihre Figur Charlotte Lindholm werde "einen kleinen Urlaub in Hamburg" machen. "Die Stadt ist ja sozusagen gerade frei, weil Til Schweiger aktuell dort keinen 'Tatort' dreht. Und Udo ist natürlich in Hamburg." In dieser kommenden Ausgabe des TV-Krimis sei der Kultrocker "er selbst und wird selbstverständlich auch singen". Wann die Folge dann im Fernsehen laufen soll, ist bisher nicht bekannt.