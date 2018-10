Fans von Sängerin Mariah Carey (48, "We Belong Together") können sich auf neue Musik freuen - und das schon bald. Die 48-Jährige hat in einem kurzen Video, das sie unter anderem auf Instagram veröffentlicht hat, zwei wichtige Infos zu ihrem neuen Album verkündet: Die neue Platte heißt "Caution", sagt Carey in dem Clip, in dem sie auf einer großen Treppe zu sehen ist. Das Veröffentlichungsdatum darf schließlich ein ganz besonderer Mensch in ihrem Leben verraten: Söhnchen Moroccan (7).

Der Siebenjährige ruft: "Am 16. November" und rennt die Treppe hinunter. Für Mariah Carey ist es das erste Album seit 2014. Damals veröffentlichte sie "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse".

Moroccan stammt aus Careys Ehe mit Comedian Nick Cannon (38), die von 2008 bis 2016 hielt. Zwillingsschwester Monroe (7) war in dem Video nicht zu sehen.