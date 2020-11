Die Weihnachtskönigin ist zurück! Auf Apple TV+ erscheint im Dezember ein Weihnachts-Special mit Mariah Carey und vielen weiteren Promis.

Die unangefochtene Königin des Weihnachtsfestes, Mariah Carey (50, "All I Want for Christmas Is You"), bekommt ein großes Spezial beim Streaming-Anbieter Apple TV+. Das "Mariah Carey's Magical Christmas Special" wird bereits ab dem 04. Dezember weltweit zu sehen sein.

Zahlreiche weitere Stars sollen ebenfalls in dem Special auftreten, darunter unter anderem Ariana Grande (27), Tiffany Haddish (40), Snoop Dogg (49), Jennifer Hudson (39) und Jermaine Dupri (48). Auch Careys Zwillingskinder Monroe und Moroccan (geb. 2011) werden dabei sein.

Krise abgewendet

Das Streaming-Event wird eine Geschichte erzählen, in der die Sängerin als gute Freundin des Weihnachtsmannes dafür sorgt, dass die ganze Welt ein frohes Fest verbringen kann. Neben musikalischen Auftritten soll es unter anderem auch Tanzeinlagen geben.

Ebenfalls am 04. Dezember sollen Careys neue Single "Oh Santa!" und ein passendes Musikvideo auf Apple Music und weiteren Streaming-Plattformen erscheinen. Die Weihnachtsretterin ist darin zusammen mit Grande und Hudson zu hören. Zudem soll ein begleitender Soundtrack veröffentlicht werden, auf dem auch Dupri und Snoop Dogg zum Einsatz kommen. Eine neue Version des Liedes "Sleigh Ride" soll ebenfalls enthalten sein.