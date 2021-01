Was für den Film gilt, zählt auch für die Musik: Streaming wird immer beliebter. Mariah Carey stellte dabei einen neuen Rekord auf.

Der Musikstreamingsektor ist in Deutschland weiterhin auf dem Vormarsch. Wie GfK Entertainment mitteilte, wurden hierzulande im abgelaufenen Jahr 2020 stolze 139 Millionen Musikstreams generiert. Das sei fast ein Drittel mehr als 2019, und drei Viertel mehr als noch vor zwei Jahren. Damit entwickelt sich das Audio-Streaming immer mehr zum umsatzstärksten Format des deutschen Musikmarktes.

In der Kategorie "meistgestreamter Song binnen 24 Stunden" gelang Mariah Carey (50) mit ihrem Weihnachtshit "All I Want For Christmas Is You" ausgerechnet an Heiligabend mit 4,5 Millionen Klicks ein neuer Rekord. Carey übertraf ihre eigene Bestmarke vom Vorjahr noch einmal um 1,3 Millionen Aufrufe. An zweiter Stelle steht im Übrigen "Last Christmas" von Wham! mit ebenfalls starken 4,2 Millionen Streams.