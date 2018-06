Gute Nachrichten für Fans: Mariah Carey (48, "Hero") hat unter anderem via Instagram angekündigt, dass sie im Dezember mit ihrer "All I Want For Christmas"-Tour nach Europa kommen wird. Auch in Deutschland wird es einen Zwischenstopp geben. Am 5. Dezember wird Carey in Berlin auftreten.

Zehn Konzerte in Europa

Von den zehn geplanten Konzerten in Europa soll es aber leider bei diesem einzelnen Auftritt in Deutschland bleiben. Die weiteren Shows wird Carey zwischen dem 01. Dezember und 14. Dezember in Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich, Belgien, England und in den Niederlanden spielen.

Wer Carey unbedingt in Berlin sehen möchte, der sollte also schnell sein. Der Kartenvorverkauf beginnt bereits am kommenden Freitag, den 8. Juni, um 10:00 Uhr.