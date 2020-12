"All I want for Christmas is you"

"All I want for Christmas is you" Alle Jahre wieder: Mariah Carey ist mit Weihnachtshit an der Spitze der Charts

Die Menschen sind offenbar in Weihnachtsstimmung – das zeigen zumindest die Charts. Mariah Carey ergattert sich wieder mal nicht nur in den US-Charts die Spitze und die Top 5 der Deutschen Charts bestehen aus absoluten Weihnachtsklassikern.

Die US-Pop-Diva Mariah Carey singt sich mit ihrem 26 Jahre alten Weihnachtshit wieder mal an die Spitze der Charts. Längst ist sie die Künstlerin mit den meisten Wochen an der US-Charts-Spitze.

Mit 83 Wochen liegt sie weit vor Rihanna (60 Wochen) und den Beatles (59 Wochen), wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet, das auch die Charts veröffentlicht. Erstmals wurde das Lied von Carey 1994 auf ihrem Feiertagsalbum "Merry Christmas" veröffentlicht.

Mariah Carey auch in Deutschland auf Platz 1

Auch die Deutschen sind offenbar in Weihnachtsstimmung. In den offiziellen deutschen Charts befinden sich derzeit absolute Klassiker. Auch hierzulande befindet sich die Pop-Diva Mariah Carey mit "All I want for Christmas is you" an der Spitze der Deutschen Charts.

Gefolgt von Wham! mit "Last Christmas", Melanie Thornton mit "Wonderful Dream", Chris Rea mit "Driving Home for Christmas" und Shakin`Stevens mit "Merry Christmas Everyone". Diese Songs werden uns nun womöglich knapp zwei Wochen begleiten.

Quelle: "Offizielle Deutsche Charts"