Wer ist Marie-Lou Nürk, das deutsche Model, das derzeit zum Fanliebling beim Netflix-Hit "Selling Sunset" wird?

Eine Deutsche wird derzeit zum Fanliebling der sechsten Staffel des Netflix-Hits "Selling Sunset" - allerdings ist die 25-jährige Marie-Lou Nürk nicht etwa als Immobilienmaklerin in der Show zu sehen, sondern als die Frau an der Seite des Immobilienhais Jason Oppenheim (46). Die beiden lernten sich im Juli 2022 im Urlaub kennen und sind seither unzertrennlich. Was ist über das deutsche Model bekannt?

Wurzeln in Südafrika

Marie-Lou Nürk wuchs in Heilbronn in Baden-Württemberg auf und hat Wurzeln in Südafrika. In einem TikTok-Video erklärte die 25-Jährige, ihr Großvater sei im Alter von 19 Jahren nach Südafrika ausgewandert, wo er ihre Großmutter kennenlernte. Da es ihnen aufgrund der Apartheid nicht erlaubt war, ein Paar zu sein, zogen sie zunächst nach Swasiland, später wieder zurück nach Südafrika, wo Nürks Mutter aufwuchs.

Sie sei in ihrem Leben bereits rund 20 Mal umgezogen, lebte unter anderem in London, Berlin, Frankfurt und Portugal. Aktuell hat sie ihren Lebenspunkt in Paris und pendelt seit der Beziehung mit Jason Oppenheim zwischen der französischen Hauptstadt und Los Angeles, Kalifornien. Die beiden teilen dort laut "People" ein rund 500 Quadratmeter großes Apartment im Wert von 18 Millionen US-Dollar.

BWL-Studium und Arbeit als Model

Aktuell arbeitet Marie-Lou Nürk als Model und wird unter anderem von der Hamburger Agentur Mega Model Agency repräsentiert. Die 25-Jährige habe zudem ein duales BWL-Studium absolviert und anschließend ein Jahr lang als Strategin bei der Agentur Strichpunkt Design in Stuttgart gearbeitet, wie sie der "Vogue" erzählte. Sie habe aber gemerkt, dass sie mehr im kreativen Bereich arbeiten wolle: "Ein Traum wäre es, eines Tages ein Atelier oder ein Studio für Innenarchitektur zu leiten."

Sind Marie-Lou Nürk und Jason Oppenheim verheiratet?

Nach ihrem Kennenlernen in einem Beachclub auf der griechischen Insel Mykonos machten die 25-Jährige und der 46-Jährige schnell Nägel mit Köpfen. Kurz nach seinem Urlaub sagte Oppenheim "dem "People"-Magazin, sie seien in Kontakt und würden sich möglicherweise wiedersehen. Nur wenige Wochen später absolvierten sie ihren ersten Red-Carpet-Auftritt als Paar, flogen anschließend gemeinsam nach Australien und Europa.

Trotz Fernbeziehung seien die beiden "sehr verliebt", sagte Oppenheim in der "Today"-Show. Ein Instagram-Post ließ Fans kürzlich sogar vermuten, dass die beiden geheiratet hätte: Die Fotos zeigen Nürk im kurzen weißen Kleid und Oppenheim im Anzug, dazu hieß es "Auf ein ganzes Leben voller Abenteuer". Inzwischen steht dort nur noch "Du bringst mich zum Lächeln". Gegenüber "People" stellte Oppenheim klar: "Lou und ich haben schnell realisiert, dass unser Instagram-Post es aussehen ließ, als hätten wir gerade geheiratet. Wir erhielten zahlreiche Glückwunschnachrichten und böse Nachrichten von Freunden, die fragten, warum sie nicht eingeladen wurden." Die Fotos seien aber lediglich bei einem normalen Event entstanden.