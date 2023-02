Mariia Maksina tanzt in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Promi über das "Let's Dance"-Parkett. Das ist die neue Profitänzerin.

Ab dem 17. Februar schweben bei "Let's Dance" (bei RTL und RTL+) nicht nur die Prominenten, sondern auch die 14 Profitänzer über das Parkett. Ab diesem Jahr ist Mariia Maksina (25) mit von der Partie. Doch wer ist die Neue im Team der Profis?

Maksina wurde 1997 in Russland geboren. Seit ihrer Jugend ist sie begeisterte Tänzerin. Mit zwölf Jahren entschied sie sich für ihre Karriere nach Deutschland zu kommen und wurde 2011 deutsche Jugendmeisterin in Standard und Ten Dance. 2017 gewann sie den Weltmeistertitel der World Amateur Dance Federation im Discofox. Die Neue im Bunde hat für die Tanzshow ihren Job in der Pflege aufgegeben.

Für die 25-Jährige, die in Köln wohnt, wird ihr Auftritt in der Kennenlern-Folge nicht der erste in der Tanzshow sein. Sie war bereits in den Final-Freestyles neben Gil Ofarim (40), Ingolf Lück (64) und Pascal Hens (42) zu sehen. Dabei war sie als Esel oder Flusspferd verkleidet.

Nicht nur das Tanzparkett, sondern auch ihre Kollegin Ekaterina Leonova (35) kennt sie gut. Mit Leonova hat der neue Profi eine ganz besondere Verbindung: Die beiden Tänzerinnen sind Cousinen. In Köln haben sie sogar schon zusammengewohnt.

Diese 13 Profitänzer sind wieder dabei

Neben der Debütantin tanzen auch einige Fanlieblinge unter den Profis, die eigentlich längst selbst Stars sind. So können sich die Zuschauer etwa auf Massimo Sinató (42), Ekaterina Leonova (35) und Isabel Edvardsson (40) freuen. Aber auch Christina Luft (32), Kathrin Menzinger (34), Patricija Ionel (28), Alexandru Ionel (28), Andrzej Cibis (35), Christian Polanc (44), Vadim Garbuzov (35), Valentin Lusin (35) und Zsolt Sándor Cseke (35) sind zum wiederholten Male dabei. Renata Lusin (35) fällt dagegen aus. Die gebürtige Russin und ihr Mann Valentin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Als Ersatz steht Malika Dzumaev (31) bereit.