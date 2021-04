"Drei Uhr Nachts" heißt der neueste Song von Mark Forster mit Sängerin Lea, den er am Freitag veröffentlichen wird.

Mark Forster (38, "Übermorgen") hat einen neuen Song mit der Sängerin Lea (28) aufgenommen, der am Freitag erscheinen soll. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Musiker wenige Sekunden aus dem emotionalen Stück namens "Drei Uhr Nachts", in dem es offenbar um nächtliche Einsamkeit geht. Forster schrieb dazu: "Hier die ersten Sekunden von 'Drei Uhr Nachts' x @thisislealea!!!! Bin sehr aufgeregt..."

Fans hatten zuvor bereits über eine Zusammenarbeit von Lea ("7 Stunden") und Forster spekuliert. Lea kennt man unter anderem von ihrer Zusammenarbeit mit Capital Bra (26, "110"), als Gastcoach bei "The Voice of Germany" oder aus der siebten Staffel von "Sing meinen Song". Auch sie postete das Cover der Single und den kurzen Ausschnitt aus dem gemeinsamen Musikvideo auf Instagram. Offenbar in ebenso heller Vorfreude: "Awww", schrieb Lea mit Herzchen-Augen-Emoji. "Doppelte Freude! Heute kann ich auch das Cover zu DREI UHR Nachts zeigen. Und wenn ihr nach rechts wischt, könnt ihr sogar schon kurz in das Video reinschauen."