von Amelie Graen Ende 2022 hatte sich Popstar Mark Forster aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hier erklärt er den Grund dafür und warum er jedem rät, zur Therapie zu gehen.

Herr Forster, 2022 haben Sie auf Instagram geschrieben, Sie bräuchten "gerade etwas anderes, wenn Sie in sich reinhören" und haben Ihre Tour auf 2024 verschoben. Dann hat man erst mal nichts mehr von Ihnen gehört. Was war los?

Meine Batterien waren leer und so wollte ich nicht auf der Bühne stehen. Ich habe gemerkt, dass ich mehr Zeit für mich und für die Vorbereitung brauche. Also habe ich in Eigeninitiative meinem Team gesagt: Ich würde die Tour gerne verschieben. Das verkündete ich auch den Fans auf Instagram. Es war Wahnsinn, wie viel Zuspruch ich erhielt. Viele schrieben mir, ich sei ein Vorbild für sie, es sei so wichtig, sich einzugestehen, eine Pause zu brauchen.