Nach 18 Jahren ist Schluss: Mark Harmon alias Special Agent Leroy Jethro Gibbs ist aus der US-Krimiserie "Navy CIS" ausgestiegen.

Nach 18 Jahren hat sich Schauspieler Mark Harmon (70) aus der US-Krimiserie "Navy CIS" verabschiedet. Darin spielte er Special Agent Leroy Jethro Gibbs. Seit mehreren Monaten war bereits über seinen Ausstieg spekuliert worden. In der aktuellen Staffel ist es nun so weit.

Achtung - Spoiler

In den USA läuft derzeit die 19. Staffel der Serie. In der vierten Episode kündigt Gibbs US-Medienberichten zufolge an, nicht zum Naval Criminal Investigative Service (NCIS) zurückzukehren. Gemeinsam mit Timothy McGee (Sean Murray) hat er gerade den Fall um einen Auftragskiller in Alaska gelöst. Und dort "seinen Frieden gefunden", so Gibbs in der Folge.

Eine Rückkehr scheint aber nicht ganz abwegig. In einem Statement auf Instagram erklärte Showrunner Steven D. Binder (50), dass Mark Harmon "als ausführender Produzent und guter Freund (...) weiterhin ein integraler Bestandteil der Serie" sei. "Was die Zukunft von Gibbs angeht, so haben langjährige Fans der Serie im Laufe der Jahre vielleicht bemerkt, dass man Leroy Jethro Gibbs niemals aufgeben sollte."

"Navy CIS" läuft seit 2003. Mark Harmon war von Staffel eins an als Hauptdarsteller an Bord. In Deutschland ist die 18. Staffel derzeit in Sat.1 zu sehen. Wann die 19. Staffel hierzulande startet, ist noch nicht bekannt.