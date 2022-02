Mark Lanegan war mal Sänger der Screeming Trees und auch bei den Queens of the Stone Age mischte er mit

Rocksänger Mark Lanegan ist mit 57 Jahren in seinem Haus in Irland gestorben, berichtet das Musikmagazin "Rolling Stone". Lanegan war Sänger der Screeming Trees und der Queens of the Stone Age und später als Solokünstler erfolgreich.

Der US-amerikanische Sänger und Grunge-Pionier Mark Lanegan ist tot. Das berichtete das Musikmagazin "Rolling Stone" am Dienstagabend unter Berufung auf Lanegans Publizisten. Lanegan sei am Morgen in seinem Zuhause im irischen Killarney gestorben, hieß es. Auf dem Twitter-Account des Künstlers war zu lesen: "Ein geliebter Sänger, Songwriter, Autor und Musiker, er war 57 und hinterlässt seine Frau Shelley." Über die Umstände von Lanegans Todes war zunächst nichts bekannt.

Seine Karriere hatte der 1964 im US-Bundesstaat Washington geborene Lanegan in den 1980er Jahren als Frontmann der Hardrock- und Grunge-Band Screaming Trees begonnen. Später stand er auch mit Queens Of The Stone Age und The Gutter Twins auf der Bühne. Zeitgleich hatte Lanegan eine erfolgreiche Solokarriere in der Indie- und Bluesrock-Szene. Sein Markenzeichen war eine sehr tiefe, kratzige Stimme.