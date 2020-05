Sänger Mark Medlock (41, "You Can Get It") hat sein Karriereende bekanntgegeben. Am Montag kündigte er laut "RTL" auf Facebook seinen Rückzug von der Musik und auch aus allen Social-Media-Kanälen an: "Ich habe jede Unterstützung, die man sich wünschen kann, doch eins weiß ich und da bin ich mir absolut sicher, dass ich kein Interesse mehr an Musik habe", schreibt er. Kurz nach dem emotionalen Post bei Facebook löschte er tatsächlich seine Social-Media-Accounts.

Erfolgreicher Auftritt Anfang des Jahres

Das kommt einigermaßen überraschend, denn nach einem Comeback-Konzert Anfang 2020 in seiner Wahlheimat Sylt, machten sich die Fans berechtigte Hoffnungen, wieder mehr von Medlock zu hören und zu sehen. Schließlich hatte er am Schluss des Gigs gesagt: "Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen. Aber das war so geil. Ich fühle mich wie wiederbelebt. Und definitiv fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an..."

Mark Medlock wurde als Teilnehmer der vierten "DSDS"-Staffel bekannt. Im Finale konnte er sich 2007 schlussendlich auch durchsetzen. Der gebürtige Frankfurter zog 2012 zu seiner Managerin nach Sylt. Seine Facebook-Seite füllte er ab und an mit selbstgeschriebenen und -produzierten Musikstücken.