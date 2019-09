Rapper Casper (37, "So perfekt") und Marteria (36, "Lila Wolken") werden ihr abgebrochenes Konzert in Essen Ende August neu auflegen und zwei Shows in Oberhausen spielen. Das haben die Musiker nun auf ihren beiden Instagram-Kanälen bekanntgegeben.

Die beiden Konzerte werden am 16. und 17. November 2019 in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen stattfinden. Der Vorverkauf wird ab heute (27. September) für sieben Tage erst einmal für die Besucher des Konzertes in Essen geöffnet sein. Die Rapper, die Ende August 2018 ihr gemeinsames Album "1982" veröffentlichten, spielen extra zwei Termine, "um die Chance zu erhöhen, dass ihr an einem der beiden Termine könnt." Das abgebrochene Konzert an gleicher Stelle zu wiederholen sei "aus vielerlei Gründen nicht möglich und wäre vielleicht auch emotional nicht das Richtige für viele der Betroffenen", so die Rapper in ihrem Statement. Weitere Infos zum Vorverkauf und Rückgabe der Konzerttickets aus Essen finden die Fans auf der Webseite der Landstreicher Booking GmbH.

Ursachen des Unfalls sind weiterhin unklar

Bei der Show am Baldeneysee (nahe Essen) brach am 31. August ein heftiges Gewitter samt Starkregen über die Fans der beiden Musiker herein, bei der eine große LED-Wand umfiel und das Konzert jäh beendet wurde. Insgesamt vermeldete die Feuerwehr Essen 28 Verletzte, zwei davon trugen schwere Verletzungen davon.

"Das war für viele und auch für uns ein nachhaltiger Schock, am schlimmsten natürlich für alle Betroffenen", erklären die Rapper in ihrem Post. Die Ursachen seien immer noch nicht abschließend aufgeklärt, die Ermittlungen seien weiterhin im Gang. "Wir haben versucht mit allen Verletzten Kontakt aufzunehmen und mit vielen persönlich gesprochen. Alle, die wir erreicht haben, sind glücklicherweise auf dem Wege der Besserung."