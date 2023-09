Martin Schoeller bei der Eröffnung seiner Ausstellung "Close Up" in Berlin

von Jochen Siemens Jane Fonda, Lionel Messi, Julia Roberts: Sie alle standen schon vor der Kamera von Martin Schoeller. Ein Gespräch über angespannte Stars, den richtigen Moment und die falsche Musik-Auswahl für Angela Merkel.

Martin Schoeller, Sie sind mit Ihrer "Close Up"-Serie ein weltberühmter Fotograf geworden. Wie viele Menschen haben Sie so fotografiert?

Mein erstes "Close Up"-Porträt war die Schauspielerin Vanessa Redgrave 1998, also vor 25 Jahren. Seitdem habe ich etwa 3000 solcher Porträts gemacht, aber nicht nur von berühmten Menschen. Es gab auch eine Serie über Obdachlose in den USA, Porträts über zwei indigene Völker, ich habe Zwillingspaare so fotografiert und Überlebende des Holocaust.