Marvel-Chef Kevin Feige liefert Updates zu "Spider-Man 4" und weiteren Marvel-Produktionen. So verkörpert Harrison Ford den US-Präsidenten.

Am heutigen 15. Februar ist mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" das nächste Werk der Marvel Studios in den deutschen Kinos erschienen. Anlässlich des offiziellen Starts der sogenannten fünften Phase des Marvel Cinematic Universe mit "Ant-Man 3" hat Marvel-Chef Kevin Feige (49) dem US-Magazin "Entertainment Weekly" ein ausführliches Interview gegeben. In dem Gespräch verrät der Architekt der Marvel-Geschichten viele spannende Details zur Zukunft der Filmreihe. Die von Feige geteilten Neuigkeiten im Überblick.

Die Geschichte für "Spider-Man 4" steht

Einer der beliebtesten Marvel-Helden ist und bleibt die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft Spider-Man - im MCU fulminant verkörpert von Fan-Liebling Tom Holland (26). Marvel-Boss Feige hat nun "Entertainment Weekly" gegenüber bestätigt, dass sich ein weiterer "Spider-Man"-Teil in der Mache befinden würde. "Alles, was ich sagen werde, ist, wir haben die Geschichte", verrät Feige. Die "großen Ideen" für "Spider-Man 4" würden feststehen, jetzt seien die Marvel-Autoren damit beschäftigt, das Drehbuch zu verfassen.

Ein Startdatum für den noch unbetitelten "Spider-Man 4" mit Hauptdarsteller Holland ließ sich Feige jedoch nicht entlocken.

In "Captain America 4" ist Harrison Ford der Präsident der Vereinigten Staaten

Nach derzeitigem Stand am 1. Mai nächsten Jahres soll "Captain America: New World Order" mit Darsteller Anthony Mackie (44) als Titelfigur in den deutschen Kinos erscheinen. Bereits zuvor war bekannt, dass Harrison Ford (80) in dem Marvel-Werk mitwirken und die Figur Thaddeus Ross verkörpern wird.

Wie Marvel-Chef Feige jetzt verriet, wird Fords Figur in "Captain America 4" sogar der Präsident der USA sein. "[...] in diesem Film werden wir die Dynamik zwischen Captain America und dem US-Präsidenten auf eine Art sehen, die schlicht unglaublich ist", so der Marvel-Boss wörtlich. Die Dreharbeiten zum kommenden Film sollen zudem "verhältnismäßig bald" beginnen.

Die "Fantastic Four" werden eine "Säule" des MCU bilden

Von Marvel-Fans ebenfalls mit Spannung erwartet wird der erste "Fantastic Four"-Film, in dem Mr. Fantastic, The Thing, Invisible Girl und Human Torch Teil des verbundenen Marvel-Universums sind. Der gegenwärtig noch unbetitelte "Fantastic Four" von Regisseur Matt Shakman ("WandaVision") wird nach derzeitigem Stand am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos erscheinen.

Marvel-Boss Feige verriet im Interview zwar nicht die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller für den kommenden Film, doch erklärte er: "Die Menschen werden darüber bald mehr zu hören bekommen". Außerdem sollen die vier ikonischen Helden "in der Zukunft eine große Säule des Marvel-Universums" bilden - genau wie in den Marvel-Comics aus den zurückliegenden "50 oder 60 Jahren".

Neben all diesen Enthüllungen bestätigte Marvel-Boss Feige zudem, dass der kommende "Deadpool 3" mit Ryan Reynolds, Hugh Jackman und "The Crown"-Star Emma Corrin tatsächlich ein R-Rating besitzen und damit in den USA erst ab 17 Jahren freigegeben sein wird. "Das ist unser erster Film mit einem R-Rating", so Feige wörtlich. "Deadpool 3" soll nach derzeitigem Stand am 6. November 2024 in den deutschen Kinos erscheinen.