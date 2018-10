Die Marvel-Superhelden bei Netflix werden weniger. Sechs Marvel-Serien hatte der Streaminganbieter bisher zu bieten - zwei davon sind nun Geschichte. Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass "Marvel's Iron Fist" keine dritte Staffel bekommt, ist nun ein weiterer Superheld abgesetzt worden. Auch "Marvel's Luke Cage" endet mit Staffel zwei, wie Netflix und Marvel Television laut "Variety" verkündeten.

"Leider wird 'Marvel's Luke Cage' nicht für eine dritte Staffel zurückkehren", heißt es in dem gemeinsamen Statement. Großer Dank gehe unter anderem an die Showrunner, den Cast und die Crew, die "Harlems Helden" zum Leben erweckt haben - sowie an die Fans, die die Serie unterstützt haben.

Ob das auch das Ende für Schauspieler Mike Colter (42) alias Luke Cage war, bleibt abzuwarten. Er könnte wie auch Finn Jones (30) alias Iron Fist in einer der vier verbleibenden Marvel- Serien weiter zu sehen sein: in "Daredevil", "Jessica Jones", "The Defenders" oder "The Punisher".